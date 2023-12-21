Kazım Karabekir'de kentsel dönüşüm devam ediyor

20 bloktan oluşacak kentsel dönüşüm yapılması için yıkım çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde toplamda 151 adet gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

PAYLAŞ
  • 21.12.2023 15:05
  • Güncelleme: 21.12.2023 15:47
Kazım Karabekir'de kentsel dönüşüm devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

20 bloktan oluşacak kentsel dönüşüm yapılması için yıkım çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde toplamda 151 adet gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 100 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışması yapılacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kazım Karabekir’i yavaş yavaş temizliyor anlaşmaları yapıyoruz. Şu anda bu bölgede kentsel dönüşümle ilgili oldukça iyi bir yol aldık. Battalgazi, Anbar, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarımız Çorakçılar Mahallesi ile devam ediyor. Bu kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sosyal donatı alanları, parklar, yeşil alanlar, yeni yollar, okul ve aile sağlığı merkezleri ile destekliyoruz. Gelişen ve değişen ilçemize yeni, nezih alanlar ekleyerek vatandaşlarımızın daha güzel bir ortamda yaşamasını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Kazım Karabekir Mahallemizde vatandaşlarımızın çoğuyla anlaşmış durumdayız. Çok şükür kavga gürültü olmadan, dua alarak bu işlerimizi yapıyoruz. Burada 626 hak sahibinden 426’sı ile anlaşmıştık. 206 yapının 151’ini yıktık. Bu bölgede 20 blokta yaklaşık 800 daireden oluşan içerisinde büyük bir yeşil alan olan, sosyal tesisleri olan bir dönüşüm çalışması yapılacak. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyüksimitci: 'Üyelerimizi geleceğe hazırlamak adına gayret sarf ediyoruz'

Başkan Büyüksimitci: 'Üyelerimizi geleceğe hazırlamak adına gayret sarf ediyoruz'

Çekici ile uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı

Çekici ile uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı

Edanur'u katleden eski sevgilisi: 'Planlayarak yapsam temizlemeyecek kadar aptal olamam'

Edanur'u katleden eski sevgilisi: 'Planlayarak yapsam temizlemeyecek kadar aptal olamam'

Kayseri Teşkilatı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Kayseri Teşkilatı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Büyükşehir'den 'Kayseri Kariyer Konferansları' Projesi

Büyükşehir'den 'Kayseri Kariyer Konferansları' Projesi

Başkan Çolakbayrakdar, 'Şehrin kimliğine yakışır örnek şadırvanlar yapıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar, 'Şehrin kimliğine yakışır örnek şadırvanlar yapıyoruz'

Çok Okunanlar
1
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

2
Evliliğe mani var: Gomofobi

Evliliğe mani var: Gomofobi

3
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

4
Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

5
Başkan Yalçın: 'Yıllık bütçemiz 8 milyar TL'

Başkan Yalçın: 'Yıllık bütçemiz 8 milyar TL'

6
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali İhsan Türcan Hoca'nın iki kitabı birden yayınlandı

Ali İhsan Türcan Hoca'nın iki kitabı birden yayınlandı

Kayseri OSB davasına devam edildi

Kayseri OSB davasına devam edildi

DAHA FAZLA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'İsveç, deve iğne deliğinden geçinceye kadar NATO'ya üye olamayacaktır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'İsveç, deve iğne deliğinden geçinceye kadar NATO'ya üye olamayacaktır'

Başkan Büyüksimitci, e-ihracatın avantajlarını anlattı

Başkan Büyüksimitci, e-ihracatın avantajlarını anlattı

Başkan Gülsoy, e-Ticarette Başarının sırlarını anlattı

Başkan Gülsoy, e-Ticarette Başarının sırlarını anlattı

Çekici ile uyuşturucu taşıyan şahıs adliyede

Çekici ile uyuşturucu taşıyan şahıs adliyede

Milletvekili Özdemir: 'İsveç, deve iğne deliğinden geçinceye kadar NATO'ya üye olamayacaktır.'

Milletvekili Özdemir: “İsveç, deve iğne deliğinden geçinceye kadar NATO’ya üye olamayacaktır.”