Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2 okul hizmete açıldı

Kazım Karabekir Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Hamdi Özdemir iş birliği ile hayata geçen “Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu” düzenlenen törenle açıldı. Açılan okullar, Kazım Karabekir, Yeniköy, Altınoluk Mahallelerine hizmet edecek.

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi, kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüzü hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri Valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta. Girdiği TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye’de ilk üçte yer alan, özellikle geçen seneki sınavlarda 18 birincilik alan, üniversite sınavlarında 1 ikincilik, 1 yirmi altıncılık alan ve sürekli de başarı çıtasını yükselten 328.000 öğrenciye sahip; çoğu il nüfusundan daha fazla öğrencisi olan, 23.000 öğretmeniyle koskocaman bir ordu şeklinde, koskocaman bir aile. Dolayısıyla bu aileye katkılar bizi daha da güçlendiriyor. Ben Türkiye’de en çok okul yapan belediye olan Melikgazi Belediye Başkanımızı da bu hayırlara vesile olduğu için ayrıca tebrik ediyor, alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Hamdi amcamız gibi değerli hayırsever büyüklerimizin şehrimizin gururu olduğunu bir kez daha paylaşıyor, iyi ki varsınız diye sizlere dua ediyorum. Melikgazi Belediye Başkanlığım döneminden beri şehrimizin değişik bölgelerinde müteahhitliğiyle güven unsuru olan, herkesin takdir ettiği bir büyüğümüz. O açıdan hakikaten kendisine helalinden kazanıp helalinden harcama anlayışı içerisinde, binlerce öğrencimizin buradan yetişmesine vesile olacağı için şahsen ben minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. İyi ki aile olarak, iyi ki bu anlayışın sahibi olarak varsınız diye buradan saygılarımı bir kez daha paylaşıyorum” diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise “Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. Ama bunu yaparken elimizden tutan, bizimle birlikte hareket eden hayırseverlerimiz var. Ben tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Ancak Hamdi amca Allah razı olsun, birçok kez inşaatlar yaptı ama yaptığı inşaatlar içerisinde en son yaptığı bu iki okul zannediyorum kendisini en çok mutlu eden inşaatlar. Bu okullarımız tam üç mahalleye hitap edecek. Birincisi Kazım Karabekir, ikincisi Yeniköy, üçüncüsü Altınoluk. Burada muhtarlarım sağ olsunlar buraya sahip çıktılar. Birçok öğrenci bu bölgede var. İnşallah burası birçok ailemize hizmet verecek. Burada okuyacak öğrencilere Cenab-ı Allah hayırlı güzel yazgılar yazsın, zihin açıklığı versin. Bu güzel okullarda hizmet verecek müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız ve öğretmenlerimize ben hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından protokol, hizmete açılan okul binasını gezerek öğrencilerle bir araya geldi.