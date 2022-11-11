Kazım Karabekir Mahallesi'nde Bir Kütüphanenin Daha Temeli Atılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'de örnek proje haline gelen Akıl Küpü Kütüphanesi'nin bir yenisini daha Kazım Karabekir Mahallesi'ne kazandıracaklarını söyledi.

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  • 11.11.2022 12:18
  • Güncelleme: 11.11.2022 13:29
Kazım Karabekir Mahallesi'nde Bir Kütüphanenin Daha Temeli Atılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye’de örnek proje haline gelen Akıl Küpü Kütüphanesi’nin bir yenisini daha Kazım Karabekir Mahallesi’ne kazandıracaklarını söyledi.

15 Kasım Salı günü kütüphanenin temelinin atılacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu; "Kazım Karabekir’de bir ihtiyacı daha yerine getirerek, 130 kişilik kütüphanemizi gençlerimize sunuyoruz. Çocuklarımızın en rahat ve en nitelikli ortamda çalışması ve geleceklerini planlaması, geleceğe hazırlanması için gayret gösteriyoruz Gençlerimize güvenle çalışabilecekleri sıcak bir mekân sağlamış olacağız. 3 yılda Melikgazi’ye 16 okul, 8 kütüphane ve 3 teknoloji atölyesi projesi ile eğitime destek oluyoruz. Kütüphanenin içinde okuma salonlarından ders çalışma alanlarına, bilgisayar odalarından mola köşelerine kadar birçok imkânı gençlerimize sunuyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak gençlere yönelik çok farklı çalışmalar hazırladık. Gençlerimizi seviyor onları mutlu edecek çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Akıl Küpü adını verdiğiniz kütüphanelerimiz. 15 Kasım Salı günü saat 16.00’da temelini atacağımız kütüphanemizin temel atma törenine tüm hemşehrilerimi bekliyorum" dedi.

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İHA

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