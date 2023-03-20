Kazım Yücel: 'Şehrime hizmet etmek istiyorum'

İYİ Parti'den Kayseri Milletvekilliği Aday Adaylığını açıklayan Kazım Yücel Devlet okullarında okuduğum şehrime ve ülkeme hizmet etmek asli borcumdur dedi.

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  • 20.03.2023 15:47
  • Güncelleme: 20.03.2023 17:30
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Kazım Yücel: 'Şehrime hizmet etmek istiyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İYİ Parti’den Kayseri Milletvekilliği Aday Adaylığını açıklayan Kazım Yücel; "Devlet okullarında okuduğum şehrime ve ülkeme hizmet etmek asli borcumdur" dedi.

Kayseri Milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Kazım Yücel, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda konuşan Parti İl Başkanı Tansu Şener Yücel’e hayırlı olması temennisinde bulunarak; "Kazım Yücel; 2019’da hem yapılan yerel seçimlerde Kocasinan ilçemizde belediye meclis üyemiz olarak seçilmiş aynı zamanda büyükşehir belediyesinde de grup başkanvekili olarak görev yapmaktadır. Yaklaşık 3 yıl boyunca bu görevi layıkıyla yerine getirmiş, partimize ve Kayserimize büyük hizmetler vermiştir. Bu süreçte kendisi, yapılacak seçimlerde partimizden Kayseri için aday adaylığı başvurusunda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

"Şehrime ve ülkeme hizmet etmek asli borcumdur"

Kayseri’ye ve ülkeye hizmet etmek istediğini kaydeden Kazım Yücel ise; "İstifamın ertesi günü Ankara’ya gittim. Kayseri’de hızlı trenin olmadığını, otobanın gelmediğini, ülkenin ekonomik dibe vuruşunu, tarım ve hayvancılığın bittiğini, eğitimin içinin boşaldığını, liyakatın azaldığını görünce bu düşünceler çerçevesinde genel merkezimize gittim, 28. Dönem Kayseri Milletvekilliği Aday Adaylığı başvurusunda bulundum. 59 yaşındayım, şehrime hizmet etmek istiyorum. Müsaade olur, bir yerde olurum veya olmam devlet okullarında okuduğum şehrime ve ülkeme hizmet etmek asli borcumdur. Hiçbir zaman makama bakmadım. eğer makama baksaydım 40 yaşında da aday olurdum. Genel başkanıma bir söz vermek istiyorum; cumhuriyetin 100. yılına denk gelen, doğum günüm 13 Mayıs’a kadar sahada dokunmadık el bırakmamaya söz veririm. Kayseri’de tarih yazacağız buna emin olun. İnşallah rabbim, halkımıza mahçup olacağımız hiçbir görevi nasip etmesin" dedi.

İHA

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