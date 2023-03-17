Kazım Yücel aday adaylık başvurusunu yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel milletvekilliği aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

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  • 17.03.2023 16:24
  • Güncelleme: 18.03.2023 12:44
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Kazım Yücel aday adaylık başvurusunu yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel; milletvekilliği aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, bulunduğu görevlerden istifa ederek milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı. Yücel açıklamasında; "2019 yılından bu güne kadar seçilmiş olduğum Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi Meclis üyeliğimden başta genel başkan yardımcılarımız olmak üzere Kayseri Milletvekilimiz aynı zamanda GİK Üyemiz Dursun Ataş, Kayseri İl Başkanımız Tansu Şenel, Melikgazi İlçe Başkanımız Tuncer Küçük, Kocasinan İlçe Başkanımız Mustafa Işık, Talas İlçe başkanımız Osman Haymana ve tüm Kayseri’mizin ilçe başkanları ile yapmış olduğum istişare sonucunda; 14 Mayıs 2023’de yapılacak olan milletvekilliği seçimi için görevlerimden 16 Mart 2023 saat 16.30 itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Haklarınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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