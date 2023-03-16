Kazım Yücel, bugün milletvekili aday adaylığı için istifa ediyor

 İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel'in partisinden milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa edecek. 

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  • 16.03.2023 17:55
  • Güncelleme: 16.03.2023 17:55
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Kazım Yücel, bugün milletvekili aday adaylığı için istifa ediyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri’nin 14 Mayıs’ta yapılmasının kesinleşmesinin ardından partilerde aday adaylı başvuru süreci başladı. Partilerin Kayseri teşkilatlarında da hareketlilik devam ediyor. Milletvekili aday adaylığı merak edilen İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel’in de görevinden istifa edeceği öğrenildi. Büyükşehir Meclisi’ndeki çıkışları ve yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Yücel’in, İYİ Parti Kayseri Milletvekili aday adaylığını önümüzdeki saatlerde açıklaması bekleniyor. Dün Ankara’ya giderek İYİ Parti Genel Merkezi’nde de temaslarda bulunan Kazım Yücel’in aday adaylığı başvuru dosyasını önümüzdeki günlerde İYİ Parti Genel Merkezi'ne vermesi bekleniyor. 

Parlamentoda 10 milletvekiliyle temsil edilen Kayseri, 28. Dönemde de aynı sayıda milletvekilini Meclis’e gönderecek. Şu anda AK Parti’nin 6, MHP’nin 2 ve İYİ Parti ile CHP’nin de 1’er milletvekili bulunuyor.

1ha

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