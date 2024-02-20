Kazım Yücel'den 'Başkan gibi' proje lansmanı



İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, düzenlediği basın toplantısında projelerini anlattı.

Kartal Kavşağı hususunda ilk projenin 2016 yılında dönemin Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından sunulduğunu ifade eden Yücel, “Hacılar, Organize Sanayi, Talas derken Kartal Kavşağı’nda bir keşmekeş yaşanıyordu ve ilk duyarlılık 2016 yılında gösterildi. Bu keşmekeş, belediyelerin yapmış olduğu 30 yıllık faaliyetler sonucu ortaya çıktı. 2019’da ekibimizle bir aylık çerçevede yapmış olduğumuz projenin üzerine Başkan Büyükkılıç da hiçbir şey olmamış gibi bir proje sundu, 8 yıldır neredeydiniz?” dedi.

Projeyle ilgili detayları paylaşan Yücel, Organize Sanayi’ye giden yol güzergahının yer altından geçeceğini, trafik lambalarının olmayacağını ve yolun da yer altından bölüneceğini “Yol, Ankara’daki Çankaya-Kızılay yolu gibi gidilecek noktaya göre sağdan ve soldan çıkış vermek suretiyle ayrılacak. Güzergaha göre de birden fazla katlı kavşak inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.