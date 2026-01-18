Kazım Yücel İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda yer aldı

  • Haberler
Ankara'da gerçekleşen İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda Kazım Yücel, Genel İdare Kurulu'nda (GİK) yer aldı.

İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tek aday olarak seçime giren Müsavat Dervişoğlu, tüm delegelerin oyları ile yeniden Genel Başkan seçildi. Öte yandan tüzük değişikliği ile GİK üye sayısı 50'den 60'a yükseldi.

KAZIM YÜCEL YENİDEN GİK ÜYESİ OLDU
Bin 300 delege tarafından Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri seçildi. Kazım Yücel, yeniden GİK üyesi olarak listede yer aldı.

