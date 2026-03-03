KCETAŞ'ın İlk Yatırımı Kartal Kavşağı'na

Kayseri’de ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’ne tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde yürütülen proje kapsamında KCETAŞ, ulaşım altyapısına paralel olarak enerji hatlarında da kapsamlı bir güçlendirme sürecini devreye aldı.

Proje çerçevesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) tarafından özellikle Hunat Mahallesi ve Seyyid Burhaneddin Caddesi bölgesinde indirici trafo merkezleri arasındaki fider güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Toplam 2 milyon 870 bin TL keşif bedeline sahip yatırım ile şehrin ana arterlerinde bulunan elektrik altyapısı yenilenerek enerji arz güvenliğinin arttırılması hedefleniyor.

Sahada incelemelerde bulunan Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci, yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

“Elektrik Altyapı Çalışmalarımız Kesintisiz Devam Ediyor”

Genel Müdür Kilci, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde şehrin elektrik altyapısı adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek şunları söyledi:

“Kayseri’mizin önemli ulaşım yatırımlarına katkı sunmaktan büyük gurur duyuyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilecek olan Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında elektrik altyapı çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir. Özellikle Hunat Mahallesi ve Seyyid Burhaneddin Caddesi bölgesinde, indirici trafo merkezleri arası fider güçlendirme çalışmalarına süratle başladık.”

2 Milyon 870 Bin TL’lik Yatırım

Toplam 2 milyon 870 bin TL keşif bedeline sahip çalışma ile şehrin ana arterlerinde yer alan elektrik altyapısının yenilendiğini ifade eden Kilci, projenin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

“2026 Yılının İlk Yatırımına Start Verdik”

Açıklamasında özellikle 2026 vurgusu yapan Kilci, KCETAŞ olarak yeni yılın ilk yatırımının bu proje olduğunu belirterek, “Özellikle vurgulamak isterim ki; 2026 yılının ilk projesine, yani 2026 yılının ilk yatırımına bu çerçevede start vermiş bulunuyoruz. Bu, yeni yılın daha ilk aylarında Kayseri’mizin enerji altyapısına yönelik attığımız güçlü ve kararlı bir adımın somut göstergesidir. Şehrimizin geleceğine yönelik yatırımlarımız hız kesmeden, hatta daha da ivme kazanarak sürüyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’a Teşekkür

Kilci, projede emeği geçenlere de teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu vizyoner projede bizlere iş birliği ve destek veren, Kayseri’mizin her alanda daha modern ve yaşanabilir bir kent olması için büyük emek harcayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a şahsım ve KCETAŞ ailesi adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, sahada özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Birlikte, Kayseri’mize daha nice kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Kayseri’mize, milletimize hayırlı olsun.”

Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım projeleriyle entegre şekilde ilerleyen çalışmalar sayesinde, hem Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nin yapım süreci destekleniyor hem de bölgedeki vatandaşlara daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunulması amaçlanıyor.

Ayrıca KCETAŞ, 2026 yılında da Kayseri’nin enerji altyapısını güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.