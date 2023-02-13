KCETAŞ, Kahramanmaraş’ta zarar gören enerji hatlarını onarıyor

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası 10 ilde yıkım yaşandı. Türkiye genelinde bölgede hem vatandaş hem de kurumlar destek çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) ekipleri de, Kahramanmaraş’ta altyapıyı yeniden ayağa kaldırmak ve orada yaşayanların yaşamlarını kolaylaştırmak için zarar gören enerji hatlarını onarıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyelerin ekiplerinin deprem bölgesinde özenle ve gayretle çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: “Belediye ekiplerimiz yaraları sarma yönünde gayret gösterirken, bir yandan da çalışmalar yapıyor. Bölgede yıkılan enerji hatlarını onararak hem depremzedeler hem de arama kurtarma ekiplerinin işlerini kolaylaştırmak için çalışan KCETAŞ ekiplerimize teşekkür ediyorum.”

KCETAŞ, 58 personel ve 2 kapalı kasa kamyonet, 1 vinç, 9 teleskopik platform, 1 kamyon, 1 karavan, 1 konteyner ev, 4 jeneratör olmak üzere toplam 97 araç ve ekipman ile bölgede çalışmalarını sürdürüyor.