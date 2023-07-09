KDV artışlarından dolayı akaryakıtta zam beklentisi oluştu

Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Katma Değer Vergisi (KDV) artışlarından dolayı akaryakıt grubu ürünlerine zam beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 10 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 40, motorine 38 ve LPG’ye ise 14 kuruş zam bekleniyor.

Şu an litresi 27 lira 07 kuruştan satılan benzin zam sonrası 27 lira 47 kuruşa, 25 lira 64 kuruştan satılan motorin zam sonrası 26 lira 2 kuruşa, 11 lira 1 kuruştan satılan LPG ise zam sonrası 11 lira 15 kuruşa yükselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 27,07 TL (Zam uygulanmadan)

Motorin (dizel): 25,64 TL (Zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 11,01 TL (Zam uygulanmadan).