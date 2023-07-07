KDV oranı yüzde 20'ye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilirken yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Pasaport, noter ve vize harçları da yüzde 50 oranında artırıldı.

‘ŞANS OYUNLARINDA DA ARTIŞA GİDİLDİ’

Şans oyunlarında vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olarak uygulanacak