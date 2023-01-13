KEAH'da bir yılda 1 milyon 76 bin kişinin tedavisi yapıldı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (KEAH) bir yılda 1 milyon 76 bin kişi tedavi edildi.

Başhekim Prof. Dr. Ali Güneş; "İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2022 yılı Ocak ve Aralık aylarını kapsayan sürede 1 milyon 76 bin 517 hastayı tedavi etti. 1 milyon 76 bin 517 hastanın, 701 bin 367 kişisi polikliniklerden, 375 bin 150 hasta ise acilden tedavi edildi" dedi. KEAH İstatistik Birimi tarafından elde edilen bilgiye göre ise hastanede, 2022 yılı içerisinde toplamda 18 bin 900 kişi ameliyat edildi. Yatan hasta sayısı ise 27 bin 544 oldu.

Ayrıca hastane bünyesinde 741 doğum gerçekleşti. 2022 yılında 12 aylık sürede; 179 bin 112 dijital röntgen çekilen hastanede 55 bin 365 tomografi, 45 bin 927 MR, 52 bin 939 ultrason, 21 bin 503 eko, 3 bin 551 mamografi, 3 bin 709 kemik denstrometri çekimi yapıldı.