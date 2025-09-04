Keçe Fabrikalarında Yangın Riski

Uzmanlar, keçenin hammaddesi olan parça kumaş ve bez atıklarının metal öğütme makinalarında tiftiklenmesi işleminde ortaya çıkabilecek elektiriklenme ve kıvılcımın yangın riskini bu fabrikalarda daha da artırabileceği görüşündeler.

Uzmanlar, keçenin üretim ve işlenme aşamalarında yüksek sıcaklığa maruz kalması durumunda yangın riskinin arttığını, keçenin ham halde kolay tutuşmadığını, üretim sırasında ortaya çıkan toz, yağ ve kimyasal maddelerin yangını tetikleyebileceğini belirtiyor.

Ayrıca fabrikalarda kullanılan makinelerin sürtünme, kıvılcım veya elektrik kontağı sebebiyle yangın başlatabileceğini de vurguluyor. Yangın güvenliği konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, keçe fabrikalarında düzenli bakımın yapılması, makinelerin aşırı ısınmaya karşı kontrol edilmesi ve iş güvenliği tedbirlerinin artırılması gerektiğini ifade ediyor.

Sanayi bölgelerinde yangın durumunda ne yapılması gerektiği ile ilgili işverenlerin ve çalışanların, yangın tatbikatı yapılması ve acil durum ekipmanlarının sürekli hazır bulundurulması gerekiyor.