Keçe Fabrikalarında Yangın Riski

Geçtiğimiz yıl yine Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde keçe üretimi yapan bir fabrikada yangın çıkmış ve fabrika tamamen yok olmuştu. Dün de Kayseri'nin en eski keçe üretimi yapanfirması olan bir başka fabrika aynı ortak kaderi yaşadı. Keçe fabrikalarında sürtünme ve kimyasallar risk yaratıyor mu?

Mustafa YAĞMUR
Uzmanlar, keçenin hammaddesi olan parça kumaş ve bez atıklarının metal öğütme makinalarında tiftiklenmesi işleminde ortaya çıkabilecek elektiriklenme ve kıvılcımın yangın riskini bu fabrikalarda daha da artırabileceği görüşündeler.

Uzmanlar, keçenin üretim ve işlenme aşamalarında yüksek sıcaklığa maruz kalması durumunda yangın riskinin arttığını, keçenin ham halde kolay tutuşmadığını, üretim sırasında ortaya çıkan toz, yağ ve kimyasal maddelerin yangını tetikleyebileceğini belirtiyor. 

Ayrıca fabrikalarda kullanılan makinelerin sürtünme, kıvılcım veya elektrik kontağı sebebiyle yangın başlatabileceğini de vurguluyor. Yangın güvenliği konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, keçe fabrikalarında düzenli bakımın yapılması, makinelerin aşırı ısınmaya karşı kontrol edilmesi ve iş güvenliği tedbirlerinin artırılması gerektiğini ifade ediyor.

Sanayi bölgelerinde yangın durumunda ne yapılması gerektiği ile ilgili işverenlerin ve çalışanların, yangın tatbikatı yapılması ve acil durum ekipmanlarının sürekli hazır bulundurulması gerekiyor.

