Kedi, aracın tamponunda doğum yaptı

Bir vatandaş aracından ses gelmesi üzerine Yeni Sanayi'deki bir dükkana gitti. Dükkanda çalışan tamirciler tamponu açınca yeni doğmuş 4 adet kedi gördüler. Tamircinin tampondan sağ salim çıkarttığı 4 yavru kedi belediye ekiplerine teslim edildi.

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  • 05.07.2023 17:56
  • Güncelleme: 05.07.2023 17:56
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Kedi, aracın tamponunda doğum yaptı

Aracının tampon kısmından ses geldiğini duyan bir vatandaş Kayseri’nin Melikgazi İlçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi 6116. Sokaktaki bir dükkana tamir için gitti. Sanayi’de çalışanlar tampondan gelen sesleri anlamak için tamponu açtı. Araç sahibi ve dükkan çalışanları tamponda yeni doğmuş 4 adet yavru kediyi görünce şaşkınlık yaşadılar. Daha sonra dükkanda çalışan tamirciler kedileri sağ salim çıkarttı. Anneleri bulunamayan kediler belediye ekiplerine teslim edildi.

1ha

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