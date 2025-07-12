Kedi Kasabası’nda yaz tatili hareketliliği

Kayseri’de yaz sıcaklarına rağmen Küçük Dostlar Kedi Kasabası, yılın her mevsiminde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Veteriner Hekim Anıl Mehmet Cingil, günlük bakım rutinlerini anlatarak, özellikle okulların kapanmasıyla birlikte çocukların ilgisinin arttığını belirtti. Veteriner Hekim Anıl Mehmet Cingil: “Sabah sekizde görevli arkadaşlarla birlikte buraya geliyoruz. Etrafın temizliği, mamaların tazelenmesi, suların tazelenmesi, bunlar gün içerisinde sürekli tekrardan yapılıyor. Kum havuzunun temizliği her gün aksatılmadan yapılıyor. Daha sonra etrafın temizliği yapılıyor, yatakların çırpılmasıdır. Daha sonra kedilerin taranması, göz bakımları, kulak bakımları, ağız bakımları, tırnağı uzamış kediler varsa tırnakların bakımları ve kesilmesi. Bu gibi rutin işlerimiz oluyor. Daha sonra ziyareti açıyoruz saat 13.00’te. Ziyaret saatleri 16.00’a kadar. Çocuklardır, yetişkinlerdir, evine kedi alamayanlardır. Tekrardan mamaları, suları dördüncü, beşinci kere oluyor bu. Tazeliyoruz ve kapanışı yapıyoruz. Şuan okulların kapanmasıyla beraber biraz daha hareketliliğimiz arttı. Çünkü çocuklar sınıflarıyla birlikte geliyorlar. Bu şekilde gelmek isteyenler olursa Kocasından Belediyesini arayıp randevu aldıkları sürece diledikleri gün, diledikleri saatte onları misafir edebiliriz” ifadelerini kullandı.