  • Haberler
  • Gündem
  • Kedi - köpek sahiplenmede çip vurgusu: 'Resmi şekilde yapılmazsa sorumluluk sahibinde'

Hayvan sahiplenme ve çip taktırma konusunda resmiyetin önemli olduğunu vurgulayan Veteriner Hekim Hakan Doğan, 'Sahiplendirmeleri yani aktarımı yaparken mutlaka resmiyette yapmaları lazım. Eğer kaçar veya başka bir şey olursa tekrar gelip bizi buluyorlar ve işlem başlatıyorlar' dedi.

Veteriner Hekim Hakan Doğan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayında 'Pati Radar' programına katılarak moderatör Selen Kocaman’ın sorularını yanıtladı.

Hayvanlara takılan çipler ve yeni sahiplerine teslim edilirken nasıl yapılmasına dair bilgiler veren Veteriner Hekim Hakan Doğan, "Evcil hayvanlarımız öldüklerinde veya kaçtıklarında hemen kendi kliniklerinize bildiri yapın, biz onu kayıp olarak düşelim. Bildirim yapılmaz ise sokağa atılmış sayılır ve o şekil muamele görür, ceza almış olursunuz. Sahiplendirmeleri yani aktarımı yaparken mutlaka resmiyette yapmaları lazım. Eğer resmi şekilde yapılmazsa, yeni sahiplendirme yapılan kişiden, kaçar veya başka bir şey olursa tekrar gelip bizi buluyorlar ve işlem başlatıyorlar. Sahiplendirme yaparken kliniklere geldiğinizde mutlaka karşı tarafı da getirin, onaylarınızı ve belgelerinizi alın" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!