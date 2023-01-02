Kedileri, 'Aşk ve Bağlama' büyüsü için kesmişler

Kırşehir’de yeni yıl akşamı kesildiği tahmin edilen kedinin ’Aşk ve Bağlama’ büyüsü için kesilmiş olduğu iddiası üzerine polis harekete geçti.

Şehit Kamil Sönmez Caddesi üzerinde bir Pet Shop’a yapılan ihbar ile ortay çıkan olayda bir kedinin ayakları kesilmiş ve gözleri oyulmuş olduğu söylendi. Yapılan ihbar ile harekete geçen Veteriner Hekim İsmail Cem Altıntaş, kedinin öldüğünü belirledikten sonra polis ekipleri ile irtibata geçti.

Kırşehir’de 3. kedi kesme vakası

Yapılan ihbar sonrası ortaya çıkan olay ile ilgili araştırma yürüten Veteriner Hekim İsmail Cem Altıntaş, kedinin arka bacaklarının nizami şekilde kesildiğini ve tek gözünün de oyuk olduğunu söyledi. Cem Altıntaş açıklamasında; "Olay üzerine emniyet birimlerine haber verdik. Gerekli incelemeler sürdürülüyor. Kedinin ayaklarının kesilmesi olayını yaptığımız araştırma sonucunda ’Aşk ve Bağlama’ büyüsü nedeniyle kedinin ayaklarının kesildiğini düşünüyoruz. İnsanların yaşadığımız yüzyılda bu tür olaylara inanması bizleri derinden yaraladı. Kırşehir’de son bir ayda 3. ayağı kesilmiş kedi vakası bu. Kedilerin bacakları aynı yerden tek darbe ile kesiliyor. Bu bir katliam ve faciadır" dedi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Haydi ekipleri de başlatılan inceleme karşısında pet shop işletmecisinin bulunduğu alanların tamamında yer alan kamera kayıtlarını incelemeye aldı.