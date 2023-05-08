Kefil olduğu şahsı tehditten yargılanan sanık suçlamayı reddetti

İddiaya göre hayvancılık yapan B.G. bankadan kredi çekerken Y.G. de kefil oldu. Y.G. evine icra nedeniyle ihtarname gelme üzerine B.G.’ye ulaştı. B.G.’den borcunu ödemesini isteyen Y.G. kefil olduğu miktar kadar da senet istedi. B.G. kendisine kefil olan Y.G. yanındaki T.T.’nin kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

‘tehdit’ davası Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya müşteki B.G. ile tutuksuz sanıklar Y.G. ve T.T. ile taraf avukatları katıldı.

KEFİL OLAN Y.G.: TEHDİT ETMEDİM

Tutuksuz yargılanan Y.G. mahkemedeki ifadesinde, “B.G.’ye kefil oldum. Bankadan kağıt geldi. Aradım telefonuma bakmadı. Eşimle ayrılma durumuna geldim. B.G. ve ağabeyi B.G. geldi. ‘Biz bunu ödeyeceğiz’ dediler. Zorla senet falan imzalatmadım” dedi.



MÜŞTEKİ AĞABEYİM BANA MADİK ATTI

Müşteki B.G. ise ifadesinde, “Büyükbaş hayvancılık yapıyordum. Bir ara ağabeyim işe ortaktı. Bana madik attı. Ağabeyim büyükbaş hayvanlarımın hepsine el koydu. O nedenle ödeyemezdim, borç yapılandırıldı. Bana kefil olan arkadaş ‘icra geldi’ dedi. Bankaya gidip müdüre sordum, ‘bizden giden bir şey yok’ dedi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi.