Kemal-Hülya Elmacıoğlu Cami'nin temeli atıldı

Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile Gesi Fatih Mahallesinde yapılacak olan Kemal-Hülya Elmacıoğlu Cami'nin temeli atıldı.

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  • 08.06.2023 12:28
  • Güncelleme: 08.06.2023 12:43
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Kemal-Hülya Elmacıoğlu Cami'nin temeli atıldı
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Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile Gesi Fatih Mahallesinde yapılacak olan Kemal-Hülya Elmacıoğlu Cami’nin temeli atıldı.

Temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Melikgazi İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, Hayırsever Kemal Elmacıoğlu, eşi ve davetliler katıldı.

“Melikgazi’de 15 Cami ve Kur’an Kursu İnşaatı Devam Ediyor”

2023 yılını hizmetlerin açılış yılı olarak ilan ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İldem bölgemiz yoğun nüfuslu bir yer. Buraya ne yapsak az. Kayseri modelciliği ile hizmet etmeye devam ediyoruz. Kayseri belediyecilikte bir model haline geldi. Burada ne ihtiyaç varsa bir bir gidermeye çalışıyoruz. Bununla beraber 15 cami ve kuran kursumuzun inşaatı devam ediyor. Dolayısıyla bu bölgede Büyükşehir ile el ele verdik, ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sağlık ocağı, sosyal tesisi, kütüphane gibi hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. 2023 yılını açılışlar yılı olarak ilan etmiştik. Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır açılışları Melikgazi’mizde yapmaya devam edeceğiz. Rabbim cemaatini bol etsin. Rabbim birlik içinde hizmet etmeyi nasip etsin. Bu caminin yapımı için destek olan Hayırseverimiz Kemal Elmacıoğlu’na çok teşekkür ederim. Melikgazi’mize hayırlı olsun.” dedi.

Hayırsever Kemal Elmacıoğlu da, "Camimizin Fatih Mahallemize ve tüm İslam âlemine hayırlı olmasını dilerim. Bu caminin şehrimize kazandırılmasında katkısı olacak Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu caminin içinde cemaatiyle beraber namaz kılmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

Hayırlı bir işe imza attıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, “Kayseri’de birliğin beraberliğin ve dayanışmasın en güzel örnekleri Kayseri’de sergileniyor. Temelini attığımız camimizin hayırla tamamlanmasını temenni eder, hayırseverimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim. ” dedi.

Melikgazi İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir de “Müftülük olarak belediye başkanlarının ilçelerdeki cami ve kuran kurslarına önem verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu örnek de teşkil ediyor. Camilerimiz bir ve beraber olduğumuz en önemli mekânlar. Rabbim cemaatini bol ve hayırlı kılsın.” diye konuştu.

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İHA

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