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- Kemal Kılıçdaroğlu'nun atadığı İl Başkanı Marzıoğlu'ndan Akkışla Belediye Başkanı Dursun'a ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu'nun atadığı İl Başkanı Marzıoğlu'ndan Akkışla Belediye Başkanı Dursun'a ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İl Başkanı olarak göreve atanan Okan Marzıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun' ziyaret etti.
CHP’de mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı’yı görevden alarak, yerine Okan Marzıoğlu’nu atamıştı. İl Başkanı Marzıoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun’u ziyaret etti. CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan paylaşımda, “İl Başkanımız Okan Marzıoğlu, il yönetim kurul üyelerimiz ve Akkışla İlçe Başkanımız Mehmet Arslan ile Akkışla Belediye Başkanımız Mustafa Dursun’ u makamında ziyaret ettiler, misafir perverliğinden dolayı Belediye başkanımıza ve ilçe başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.