Kemal Özdeş: 'Maçtan önce ne öngördüysek gerçekleşti'

Kasımpaşa Teknik Direktör Kemal Özdeş, Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, Maçtan önce ne öngördüysek hemen hemen gerçekleşti. Sivas'ı da kutluyorum, çok iştahlı oynadılar dedi.

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  • 22.10.2023 16:13
  • Güncelleme: 22.10.2023 16:13
Kemal Özdeş: 'Maçtan önce ne öngördüysek gerçekleşti'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kasımpaşa Teknik Direktör Kemal Özdeş, Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Maçtan önce ne öngördüysek hemen hemen gerçekleşti. Sivas’ı da kutluyorum, çok iştahlı oynadılar" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrılan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdeş, "Bu maça hazırlanana kadar duygusal olarak hazırlandık. Dünyanın gündemi var. Tüm stadyumlarımızda İsrail’in Filistin halkına uyguladığı orantısız şiddet ülkemizi derinden üzdü. Bu anlamda işimizi yapmaya çalışmak güçtü. Umarım barış içerisinde çözümlenir bu durum" diye konuştu.

"Haftaya da kazanmak istiyoruz"

Maçı değerlendiren Kemal Özdeş, "Maçtan önce ne öngördüysek hemen hemen gerçekleşti. Rakibimizin önemli oyuncuları var. Rakibimizin en etkili olduğu anlarda geçiş atakları yedik. Doğru zamanda bir gol bularak öne geçtik. Bu skordan sonra ikinciyi bulmak gerekiyordu ama bunda becerili olamadık. Rakibimiz ikinci yarının son anlarına doğru yaptığı hamlelerle bizi ceza alanına hapsetti. Burada oyun oynamazsanız puan alamazsınız. Sivas’ı da kutluyorum, çok iştahlı oynadılar. İç sahada coşkulu oynamak istiyoruz. Umarım haftaya da aynı ciddiyetle hazırlanarak kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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