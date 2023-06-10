Kemal Tekden: 'Çocukları zekasına, yeteneğine göre yetiştirirseniz büyük işler yapmış olursunuz'

 Kayseri'de gerçekleştirilen 5. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda konuşan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocukların Eğitimi Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Kemal Tekden, 'Eğer siz zekasına, yeteneğine göre çocukları yetiştirirseniz daha büyük işler yapmış olursunuz. Onların ufuklarını açarsınız. Onları çok daha başarılı noktaya sürüklersiniz' dedi.

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  • 10.06.2023 15:01
  • Güncelleme: 10.06.2023 15:01
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Kemal Tekden: 'Çocukları zekasına, yeteneğine göre yetiştirirseniz büyük işler yapmış olursunuz'

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) organizesiyle 5. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası açılış töreni bugün Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. 74 ilde birinci olan öğrenciler turnuvada yarıştı. 
Çocukların yeteneklerini keşfetmesi gerektiğini söyleyen Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocukların Eğitimi Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Kemal Tekden, bu tür etkinliklerin yaygınlaşması, çocukların akıl ve zekâ oyunlarında çok daha ileri gitmesi, onların daha akıllı zekalarını kullanır hale gelmesinin önemli olduğunu söyledi. 1HA mikrofonlarına konuşan Tekden, “Tabi zekayla beraber farklı yeteneklerin de ortaya çıkarılması lazım insanlarda. Eğer siz zekasına göre yeteneğine göre çocukları yetiştirirseniz daha büyük işler yapmış olursunuz. Onların ufuklarını açarsınız. Onları çok daha başarılı noktaya sürüklersiniz. Şu anda maalesef çoğu insan yeteneklerinin farkına varmadan yetişiyor. Ve yok olup gidiyor. Bu çok büyük bir kayıp yani toplumsal olarak da milli olarak da bizim beşerî sermayemizi kaybetme açısından büyük bir kayıp. O bakımdan bu tür çalışmalar çok önemsiyorum. Ve arkadaşları tebrik ediyorum. Federasyondaki arkadaşları. Allah muvaffak etsin. Bu çocuklarımızın hepsi birer hazine bana göre o hazineyi en güzel şekilde değerlendirmek bilenlerin görevi. İnşallah bunu Türkiye olarak gerçekleştiririz. Çocuklarımızın hazine olduğunun farkına varırız” ifadelerini kullandı.

1ha

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