Kemal Tekden'den Avrupa Şampiyonu öğrencisine plaket

Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, 21-28 tarihleri arasından yapılan IFMA EMF U23 Ümitler ve Gençler Avrupa Muaythai müsabakalarında, Avrupa Şampiyonu olan Ayşe Sena Nergiz'i tebrik ederek, plaket verdi.

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  • 03.04.2023 13:46
  • Güncelleme: 03.04.2023 14:07
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Kemal Tekden'den Avrupa Şampiyonu öğrencisine plaket
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, 21-28 tarihleri arasından yapılan IFMA EMF U23 Ümitler ve Gençler Avrupa Muaythai müsabakalarında, Avrupa Şampiyonu olan Ayşe Sena Nergiz’i tebrik ederek, plaket verdi.

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Sena Nergiz, 21-28 tarihleri arasında düzenlenen IFMA EMF U23 Ümitler ve Gençler Avrupa Muaythai müsabakalarında Avrupa Şampiyonu oldu. Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden’de Avrupa Şampiyonu olan öğrencisini tebrik ederek, plaket verdi. Avrupa Şampiyonu olan öğrencisinin başarılarının devamını dileyen Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Tekden Koleji 11’inci sınıf öğrencimiz Ayşe Sena Nergis muaytai sporunda Avrupa şampiyonu oldu. Çok mutluyuz. Kendisini tebrik ettik ve plaketini verdik. Başarılarının devamını diliyorum. Biz böyle hanımefendi, ahlaklı, çalışkan kızlarımızın Avrupa’da temsil etmesini hep arzu ediyoruz. Tekden Koleji olarak da bundan gurur duyuyoruz. Allah başarılarını daim etsin. Ülkemize ve insanlığa çok büyük hizmetler edeceğinden eminim” ifadelerini kullandı.

Muaytai Avrupa Şampiyonu Ayşe Sena Nergis de, “Bayrağımız göndere çıkardığım için bende çok mutluyum. Kemal Tekden hocamıza da bana bu plaketi layık gördüğü için teşekkür ederim” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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