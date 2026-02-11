'Kemik ve kas ağrıları, sık hastalanma D vitamini eksikliği sinyali olabilir'

Halsizlik, sık sık hastalanma, kemik ve kas ağrıları, saç dökülmesi ve genel enerji düşüklüğü gibi şikayetler, vücutta D vitamini seviyesinin yetersiz olduğuna işaret edebilir. Özellikle bağışıklık sisteminin zayıflaması, gün içinde bitkin hissetme ve kas gücünde azalma gibi durumlar da eksiklik belirtileri arasında yer alır. Uzmanlar, düzenli kan tahlili ile D vitamini düzeyinin kontrol edilmesini öneriyor. Erken teşhis ve gerekli takviyeler sayesinde hem kemik sağlığının korunabileceği hem de genel yaşam kalitesinin artırılabileceği vurgulanıyor.

D VİTAMİNİ NEDİR?

D vitamini; kalsiyum, magnezyum ve fosfatın bağırsaklardan emilimini destekleyen, yağda çözünen ve vücutta depolanabilen bir vitamindir. Başlıca güneş ışığı ile sentezlenir, ayrıca bazı yağlı besinlerden de alınabilir. D vitamini D2 ve D3 olmak üzere iki formda bulunur; güneş ışığıyla oluşan D3 formu, vücut tarafından daha etkili kullanıldığı için ihtiyacın karşılanmasında daha avantajlıdır. Eksikliğinde ise halsizlik, kas ve kemik zayıflığı, yaygın vücut ağrıları, üşüme hissi, uyku problemleri ve yaraların geç iyileşmesi gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

D vitamini eksikliği belirtileri; Kas ve kemik ağrıları, yorgunluk, halsizlik ve enerji eksikliği, depresif ruh hali, uykusuzluk, saç dökülmesi, baş ağrısı, üşüme, ellerde veya ayaklarda karıncalanma ya da iğne batması hissi, kas güçsüzlüğü ve kas seğirmeleri, yürüme güçlüğü gibi denge sorunları, cilt renginde solgunluk, göz altlarında morarma, çocuklarda büyüme geriliği, raşitizm hastalığı olarak sıralanıyor.