Kendini yakan şahısta akli denge bilmecesi

 Yahyalı Belediyesi önünde kendini, eşini ve müdahalede bulunan 2 görevliyi de yakan şahsın akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili akıllarda soru işareti oluştu. İlk açıklamasında şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde açıklama yapan Yahyalı Belediyesi, daha sonraki açıklamalarda ise bu ifadeyi kaldırarak kişiyle ilgili 'bir vatandaş' ifadesini kullandı. 

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  • 29.03.2023 10:43
  • Güncelleme: 29.03.2023 11:21
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Kendini yakan şahısta akli denge bilmecesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Olay, dün akşam saatlerinde Yahyalı Belediyesi önünde meydana geldi. Eşi ve çocuğuyla birlikte belediye önüne gelen M.D., önce belediye penceresine taş atarak camı kırdı. Daha sonra yanında getirdiği benzini kendisinin, eşinin ve çocuğunun üzerine dökerek yakmakla tehdit etti. İkna çabaları sonuç vermedi ve müdahale sırasında çakmak alev alarak şahıslar yanmaya başladı. Çocuğu yanmaktan belediyenin bir görevlisi son anda kurtarırken M.D. ile eşi alev topuna döndü. Yangın tüpleri ve vatandaşların kıyafetlerle vurarak müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Olayda M.D., eşi ve müdahalede bulunan 1 polis ile 1 belediye görevlisi de yanık şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun omzunun da kırıldığı anlaşıldı. Kayseri’ye sevk edilen yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi. 
BELEDİYEDEN DÜZELTME 
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Yahyalı Belediyesi’nden yapılan iki farklı açıklama kafaları karıştırdı. İlk açıklamada, M.D.’nin akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. Yeniden düzenlenen sosyal medya paylaşımında ‘akli dengesi yerinde olmayan’ ifadesi kaldırılarak şahıstan ‘bir vatandaş’ olarak bahsedildi. Çelişkili açıklamalar kafalarda soru işareti bıraktı. 

OLAY NEDEN YAŞANDI?
Yeşilhisar’a bağlı Kocahacılı Mahallesi’nde yaşayan M.D.’nin plana aykırı olarak yol üzerine kaçak ahır yaptığı ve belediyenin de bu sorunu çözmek için ekiplerin yolu kaydırmak üzere ölçüm yapmak üzere mahalleye gitmesiyle olayların başladığı iddia edildi. Yine iddiaya göre, ahırın yıkılacağını zanneden M.D. belediye görevlilerini öldürmekle tehdit etti. Görevlilerin mahalleden ayrılmasının ardından şahsın benzin bidonuyla Yahyalı Belediyesi önüne geldiği ve yakma eylemini gerçekleştirdiği kaydedildi.

1ha

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