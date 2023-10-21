Kendisi gibi hakem eşine kokart sürprizi

Sivaslı A Klasman hakem Yusuf Ziya Gündüz, kokart takma töreninde eşi Aybike Karakaya Gündüz'e kokartını kendisi taktı.

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  • 21.10.2023 13:38
  • Güncelleme: 21.10.2023 13:38
Kendisi gibi hakem eşine kokart sürprizi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivaslı A Klasman hakem Yusuf Ziya Gündüz, kokart takma töreninde eşi Aybike Karakaya Gündüz’e kokartını kendisi taktı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Sivas şubesi tarafından geçtiğimiz günlerde 2023-2024 sezonu açılış ve kokart töreni düzenlendi. Kentte bir otelde düzenlenen törende Sivaslı A Klasman hakem Yusuf Ziya Gündüz ve eşi Aybike Karakaya Gündüz de katıldı. Kokart takma töreninde sürpriz bir an yaşandı. Kokartını almak için sahneye çıkan 3 yıldır hakemlik görevini yerine getiren hakem Aybike Karakaya Gündüz’e eşi Yusuf Ziya Gündüz tarafından kokartını takmak için anons edildi. Sahneye gelen Gündüz eşine kokartını taktı ve başarılar diledi.

İHA

Kayseri Gündem
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