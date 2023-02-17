Kendisi Kahramanmaraş'ta, aklı Kayseri'de

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye koordinatör vali olarak atandı. Vali Çiçek, Kahramanmaraş’ta görevini icra ettiği sırada Kayseri’yi de ihmal etmiyor.

Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden Erciyes Tıp Fakültesi’nde staj yapan bir öğrencinin ‘Kayseri’de ailemle birlikte kalacak yer arıyorum’ çağrısına cevap verdi.

Bir yandan Kahramanmaraş’taki görevini icra ederken bir yandan ana görev yeri Kayseri’yi de ihmal etmeyen Çiçek, mağdur öğrencilerin de yanında olarak sorunları çözüyor. Öğrencinin ailesinin yer sorununun çözülmesi talimatını veren Vali Çiçek, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan öğrenciye de, "Sana ulaşacaklar" cevabını verdi.