Kendisi Kahramanmaraş'ta, aklı Kayseri'de

 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgeye koordinatör vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kahramanmaraş'ta bulunduğu süre içerisinde Kayseri'yi de ihmal etmiyor. 

PAYLAŞ
  • 17.02.2023 09:59
  • Güncelleme: 17.02.2023 11:16
  • 129
Kendisi Kahramanmaraş'ta, aklı Kayseri'de
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye koordinatör vali olarak atandı. Vali Çiçek, Kahramanmaraş’ta görevini icra ettiği sırada Kayseri’yi de ihmal etmiyor. 
Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden Erciyes Tıp Fakültesi’nde staj yapan bir öğrencinin ‘Kayseri’de ailemle birlikte kalacak yer arıyorum’ çağrısına cevap verdi. 

Bir yandan Kahramanmaraş’taki görevini icra ederken bir yandan ana görev yeri Kayseri’yi de ihmal etmeyen Çiçek, mağdur öğrencilerin de yanında olarak sorunları çözüyor. Öğrencinin ailesinin yer sorununun çözülmesi talimatını veren Vali Çiçek, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan öğrenciye de, "Sana ulaşacaklar" cevabını verdi.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta Yaralar Bu Merkezde Sarılıyor

Talas'ta Yaralar Bu Merkezde Sarılıyor

ASKON'dan, depremzedelere istihdam seferberliği

ASKON'dan, depremzedelere istihdam seferberliği

Silahların konuştuğu arazi davasına devam edildi

Silahların konuştuğu arazi davasına devam edildi

Yayınımız üzerine Kayseri yeniden eklendi

Yayınımız üzerine Kayseri yeniden eklendi

Depremzedelere mobil WC, Banyo, Mescid yardımı

Depremzedelere mobil WC, Banyo, Mescid yardımı

Kayseri'de boşaltılan okulların taşınacağı okullar belli oldu

Kayseri’de boşaltılan okulların taşınacağı okullar belli oldu

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

3
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

4
Kayserili İş Adamı Süleyman Çetinsaya'dan AFAD'a 20 milyon lira bağış

Kayserili İş Adamı Süleyman Çetinsaya’dan AFAD’a 20 milyon lira bağış

5
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

6
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Özkan Altun deprem bölgesinde

Başkan Özkan Altun deprem bölgesinde

Depremzedenin çaresizliği: Ailesinden 100 kişiyi kaybetti

Depremzedenin çaresizliği: Ailesinden 100 kişiyi kaybetti

DAHA FAZLA
Kayserililer depremzedeler için seferber oldu

Kayserililer depremzedeler için seferber oldu

Başkan Büyükılıç'tan AFAD gönüllülerine teşekkür

Başkan Büyükılıç'tan AFAD gönüllülerine teşekkür

Kocasinan Belediyesi, depremzedeler için 7/24 çalışıyor

Kocasinan Belediyesi, depremzedeler için 7/24 çalışıyor

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı