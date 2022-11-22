Kendisine küfreden arkadaşının yayına gelmesi için intihara teşebbüs etti

Kayseri'de yaşanan garip olayda arkadaşının küfrettiğini iddia eden şahıs intihara teşebbüs etti. Elindeki bıçakla arkadaşının yanına gelmesini isteyen şahıs polis ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edildi.

PAYLAŞ
  • 22.11.2022 20:21
  • Güncelleme: 23.11.2022 13:14
Kendisine küfreden arkadaşının yayına gelmesi için intihara teşebbüs etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yaşanan garip olayda arkadaşının küfrettiğini iddia eden şahıs intihara teşebbüs etti. Elindeki bıçakla arkadaşının yanına gelmesini isteyen şahıs polis ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen olayda, elinde bıçak bulunan A.A. arkadaşının kendisine küfrettiğini iddia ederek, yanına gelmesini istedi. Durumu fark eden polis ekipleri, A.A.’nın yanına giderek ikna çabalarına başladı. Tedbir amacıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, öfkeli şahıs arkadaşının yanına gelmediği takdirde bıçağı bırakmayacağını söyledi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen A.A., elindeki bıçağı bırakınca gözaltına alındı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uzmanından 'akılcı ilaç kullanımı' uyarısı

Uzmanından 'akılcı ilaç kullanımı' uyarısı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ilkokul ve anaokulu hızla tamamlanıyor

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ilkokul ve anaokulu hızla tamamlanıyor

Öğretmenler günü için hediyelik eşyacılara yoğun ilgi

Öğretmenler günü için hediyelik eşyacılara yoğun ilgi

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Develi'de 77 muhtarla buluştu

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Develi'de 77 muhtarla buluştu

KTO Başkanı Gülsoy: 'Öğretmenlik en onurlu mesleklerden biri'

KTO Başkanı Gülsoy: 'Öğretmenlik en onurlu mesleklerden biri'

Narkotik polisi 2 günde 12 zehir tacirini yakaladı

Narkotik polisi 2 günde 12 zehir tacirini yakaladı

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri merkezli 2 ildeki kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama

Kayseri merkezli 2 ildeki kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama

Vali Çiçek şehit ailesine 'Şehadet Beratını' takdim etti

Vali Çiçek şehit ailesine 'Şehadet Beratını' takdim etti

DAHA FAZLA
Bozok Kariyer Fest'in işbirliği protokolü imzalandı

Bozok Kariyer Fest'in işbirliği protokolü imzalandı

Maaşlarını alamayan işçiler, işten çıkarıldı

Maaşlarını alamayan işçiler, işten çıkarıldı

Terör örgütüne üye olan ve ülkeye kaçak olarak giren 1 kişi yakalandı

Terör örgütüne üye olan ve ülkeye kaçak olarak giren 1 kişi yakalandı

Çiçekçiler, öğretmenler gününde de tercih edildi

Çiçekçiler, öğretmenler gününde de tercih edildi

Milletvekili Ataş: 'Jandarmanın yapısıyla oynamayın, PKK'yı sevindirmeyin!'

Milletvekili Ataş: 'Jandarmanın yapısıyla oynamayın, PKK'yı sevindirmeyin!'