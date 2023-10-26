Kendisini görüntüleyen kadının telefonunu alan şahsa 2 yıl 1 ay hapis
Kayseri'de yanına gittiği N.P. isimli kadının kendisini görüntülediği gerekçesiyle telefonunu alan E.K.'ye 'yağma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
- 26.10.2023 17:03
- Güncelleme: 26.10.2023 17:03
İddiaya göre Kayseri’de yaşayan E.K., N.P. isimli kadının yanına gitti. Kadının kendisini rızası dışında kayda aldığını gören E.K. tartışmaya başladı. Tartışma esnasında N.P. isimli kadının telefonunu alan şahıs panikle oradan uzaklaştı. Kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan E.K. hakkında dava açıldı. Bugün 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık E.K. ve taraf avukatları katılırken müşteki katılmadı. Sanığa ‘yağma’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
1ha
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