Kendisini polis olarak tanıtıp gasp yapan şahsın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de kendisini polis olarak tanıtıp 2 yabancı uyruklu şahsın telefonunu gasp eden T.A. ve yanındakilerin yargılanmasına devam edildi.

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  • 22.06.2023 12:44
  • Güncelleme: 22.06.2023 12:44
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Kendisini polis olarak tanıtıp gasp yapan şahsın yargılanmasına devam edildi

İddiaya göre T.A., taksici arkadaşı G.C. ile birlikte Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden R.E.M. ve A.E.’nın evine gitti. Eve giren ve kendini polis olarak tanıtan T.A. yabancı uyruklu şahısların telefonunu alarak taksiye bindirdi. Taksinin kendilerini Emniyet Müdürlüğü’ne götüreceğini belirten T.A. olay yerinden kaçarak ertesi gün telefonları sattı. 

T.A. ile birlikte taksici G.C. ve A.E. hakkında dava açıldı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık G.C. katılırken firari sanıklar katılmadı. Mahkemede söz alan G.C., “T.A. ile Esentepe’de bir yere gittik. Oradaki iki kişiye cüzdanını gösterdi. Onları taksiye bindirirken kendi uzaklaştı. Ben de şahısları araçtan indirdim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben bir şey yapmadım” dedi. 

Mahkeme heyeti tutuklu sanık G.C.’nin tahliyesine karar verirken dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

1ha

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