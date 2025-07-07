Kene kovucu bitkisel yağların faydası var mıdır?

Kayseri’de aktarlık yapan Eczacı Ahmet Karabulut, son zamanlarda artan kene vakaları dolayısıyla vatandaşların keneden korunmak için kullanılan bitkisel ürünleri tercih ettiğini belirtti.

Aktar Karapınar, “Keneyle alakalı daha çok bitkisel yağları öneriyoruz. Kenenin, böceklerin, haşeratların sevmediği yağlar vardır. Kokusu keskin çay ağacı yağı, lavanta yağı, nane yağı bir de okaliptüs yağı olmak üzere genelde bu 4 yağı öneriyoruz. Bunları sulandırıp, elma sirkesi ile birlikte çoğalttığımız zaman kenelerden koruma sağlar. Keneler, böcekler bu tip bitki kokularına gelmiyorlar. Biz de genelde bunları öneriyoruz. Müşterilerin talepleri genelde lavanta yağı, nane yağı ve okaliptüs yağı gibi yağları daha çok istiyorlar. Bize gelip danışıyorlar. Biz de bu yağları tavsiye ediyoruz. Bizim kendi karışımlarımız var. Son bir aydır yoğun bir talep var. Özellikle yaz ayların gelmesiyle birlikte insanlar doğal alanlara gidiyor. Piknik, dağ gibi yerlere gidiliyor. O yüzden herkesin kendisini koruması için talep yoğun. Kene için kesin çözüm değil ama ciddi derecede faydası oluyor, bu bir tedbir. Geri dönüşler gayet iyi. Kullananlardan şikayet almıyoruz. Zaten ürünler kullanıldığı zaman diğer sivrisinekler de gelmiyor. O yüzden koruyucu oluyor. Cilde ve vücuda herhangi bir tahriş veya alerji yapmıyor. Bunda da en büyük etken bizim verdiğimiz yağların tamamen saf, soğuk pres ve katkısız olması. Ama kullanılan ürünler soğuk pres değil, katkılı ürünler, karışımı seyreltilmiş katkılı ürünler olursa bunlar alerji yapabilir” diye konuştu.