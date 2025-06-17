Kene Vak'aları Korkutuyor: Kayseri'de 4. ölüm
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan Ülviye Torun, kene ısırması sonucunda hayatını kaybetti.
Pınarbaşı ilçesi Kızılören köyünde ikamet eden 2 çocuk annesi Ülviye Torun, kene ısırması sonucu hayatını kaybetti.
CENAZESİ PINARBAŞI’NA DEFNEDİLECEK
Ülviye Torun’un cenazesi memleketi Kızılören köyünde bulunan camide, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Son aylarda artan vakalarla birlikte Kayseri'de kene sonucu gerçekleşen ölüm sayısı ise 4'e yükseldi.