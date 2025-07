'Kene vakaları et satışlarını etkiledi, çok sipariş iptal oldu'

Kayseri’de kasaplık yapan Ali Güneş, Kurban Bayramı sonrasında et fiyatlarında değişiklik yaşanmadığını ifade ederek; “40-45 yıllık kasabım. Kurban Bayramı sonrasında yoğunluk yok. Normal bizim işlerin durgun olması. Fakat piyasa gerçekten biraz sıkıntılı, ağır geçiyor. Et fiyatları sabit kaldı, öyle çok fazla çıkmadı da düşmedi de. Biraz kuzu da düşüklük var. Yani hareket olsa biraz yükselecek de talep yok. Herkesin evinde et var. Dana kıyma 600-650 TL arası normal yağına göre değişiyor. Kuşbaşı da 650-700 TL civarında yağlı-yağsız durumuna göre de değişiyor. Mangallık dediğimiz özel etlerde 800, 850, 900 TL civarında gidiyor” şeklinde konuştu.

Kene vakaları nedeniyle birçok siparişin iptal edildiğini söyleyen Kasap Güneş, “Yangından ziyade kene olayı baya bir etkiledi. Çok siparişler iptal oldu. Okullar, vermiş oldukları siparişleri komple iptal ettiler. Okullar kapanınca çocukları pikniğe götürürler her sene. Güzel olurdu, hareket olurdu ama kene bizi mahvetti. Keneden dolayı çocuklar korkuyor tabii. Televizyonlarda, sosyal medyada sürekli gündemde tuttular. O yüzden de et ve tavuk talebi çok yok. Piknik olayı yüzde 70 gitti gibi. Yangının çok etkili olduğunu zannetmiyorum. Kene bir de kurban sonu olduğu için onların düşüklüğü. Kasap olarak normal işlerin düşmesi ama diğer esnaflar da şikayetçi. İnşallah iyi olur” diye konuştu.