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Kene'ye Karşı Mücadele: Yüzlerce Keklik Doğaya Salındı

Kayseri'de, doğanın korunmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri doğadaki kenelerle beslenen keklik salımı çalışmasıyla yüzlerce kekliği doğal yaşam alanlarına bıraktı. Bu etkinlik, çevre bilincini artırmak ve ekosistem dengesini sağlamak amacıyla düzenlendi.

Kene'ye Karşı Mücadele: Yüzlerce Keklik Doğaya Salındı

Talas’taki Ali Dağı’nda gerçekleştirilen salım çalışmasına, yerel yöneticilerin de katılımı ile dikkat çekildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler, Tomarza ve Yemliha bölgelerinin ardından Ali Dağı’nda da keklikleri doğayla buluşturdu. Bu tür çalışmalara olan destek, doğal yaşamın korunmasına katkı sağlarken, aynı zamanda çevre bilincinin artırılmasına da yardımcı oluyor.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bu tür etkinliklerle parazitlerle mücadeleye de katkı sağladıklarını belirtti. Ekipler, doğanın dengesini korumak ve biyolojik çeşitliliği artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel yönetim yetkilileri, vatandaşları doğaya sahip çıkmaya ve aktif bir yaşam tarzı benimsemeye teşvik ederek, bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Doğanın korunması ve sağlıklı yaşam için yapılan bu tür çalışmalar, Kayseri’deki çevre bilincinin artmasına katkıda bulunuyor.

Haber Merkezi

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