Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde görevli Doç. Dr. Ayşin Kılınç Toker, havaların ısınmasıyla ortaya çıkan kenelerle ilgili uyarılarda bulundu. Toker, “Havaların ısınması bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte hem doğa canlandı, hem canlılar hareketlendi. Sıkılıkla İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'de, Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülen kenelerin de hareketliliği artmış durumda. Kenelerden başta kırım kongo kanamalı ateşi olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığı bulaşabilmektedir. Ancak her keneye de illaki bir hastalık taşıyor olarak yaklaşılmasına gerek yok. Yine de koruyucu önlemleri karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Öncelikle keneler zıplamayan, uçmayan hayvanlar olarak yürüyerek hareket ederler. Bu nedenle de bizim vücudumuzda açık renkli bir kıyafet olduğu takdirde bunların üzerimizde yürüdüğünü görebiliriz. Bunun dışında keneler otlak, çim alanlarda, parklarda, bahçelerde, tarla ve bağ gibi ekim alanlarında, bahar aylarında sıkça bulunur. Özellikle bu bölgeleri giden kişilerin kapalı kıyafetler ve açık renk kıyafetler giymesi önemli” diye konuştu.

“SICAK BÖLGELERDE KENELERİN TUTUTNMA OLASILIĞI DAHA YÜKSEK”

Sözlerini sürdüren Toker, şöyle konuştu: “Bu tür bölgelerden dönüldüğünde vücudumuzu tam olarak bir kontrolden geçirmemiz gerekiyor. Öncelikle saçlı deri, kulak arkası, koltuk altı, kasık bölgesi, diz arkası gibi bölümlerde, kıvrıntılı, nemli, sıcak bölgelerde kenelerin tutunma olasılığı daha yüksek. Yine çocukları, yaşlıları bu açıdan kontrol etmemiz gerekiyor. Diyelim ki bu kontrol sonrasında vücudumuza bir kene ile karşılaştık. Bu noktada da kesinlikle kenenin üzerine kolonya, alkol, deterjan, yağ dökülmemeli, sigara basılmamalı. Bu bölgede mutlaka eldiven ya da poşet bir şeyle çıplak elle dokunmayacak şekilde keneyi tam deriye en yakın yerden net bir şekilde tutup, sağa sola hareket ettirmeden dik bir açıyla çekip çıkartmaya çalışmalıyız. Eğer bunu çıkartamayacak olursak da sağlık kuruluşlarından yardım almamız gerekiyor.”

“HER KENE HASTALIK TAŞIMAZ”

Kenenin mikrop bulaştırmadan en kısa sürede çıkartılması gerektiğini söyleyen Toker, “Bu şekilde keneyi vücudumuzdan uzaklaştırdıktan sonra yaklaşık 1 hafta 10 gün kadar herhangi bir hastalık belirtisi olup olmadığını takip etmeliyiz. Bu yüksek ateş olabilir, baş ağrısı, bulantı, ishal, kusma tablosu olabilir. Ya da diş eti kanaması ve vücutta oluşan morluklar şeklinde kanama bulguları da olabilir. Bu tür bir durumda mutlaka sağlık uzmanlarına başvurulmalıdır. Ama tekrar etmek istiyorum ki her kene hastalık taşımaz. Ama bizim koruma yöntemlerini ve sonrasındaki yapmamız gerekenleri bilmemizde fayda var” ifadelerini kullandı.