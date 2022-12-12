Kenevir yetiştirmekten yargılanan şahıs: babam ekmiştir

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya ‘Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi’ suçundan yargılanan tutuklu sanık Ş.B. ve avukatı katıldı. Ş.B. mahkemede, “Babam 40 senedir içer. Yine bu suçtan içeri girmişti. Daha sonra yaşamını yitiren babam, ben cezaevinden çıkmadan önce ekmiştir. Detaylı incelenirse benim ekmediğim anlaşılacaktır” dedi. Ş.K. ‘Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.