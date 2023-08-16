Kent Ekmek Mobil Ekmek Fırını hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Ekmek Fırını artık mobil olarak da hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilk etapta İldem bölgesinde hizmet veren Mobil Ekmek Fırını’nı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi olarak Mobil Ekmek Fırını’nı hizmete açtıklarını duyuran Başkan Büyükkılıç, “Mobil Ekmek Fırını’nda ekmeğin tüm aşamalarıyla hijyenik bir şekilde üretebiliyoruz” dedi.

“AFET DURUMLARINDA DA ÇOK ÖNEMLİ BİR HİZMET VERECEK”

Kent Ekmek Mobil Ekmek Fırını’nın afet durumlarında da çok önemli bir hizmet vereceği söyleyen Büyükkılıç, “Bu sayede Allah ihtiyacını göstermesin ama afet durumlarında da çok önemli bir hizmet verecek olan mobil ekmek fırınımızı ekmek ihtiyacının yoğun olduğu bölgelerde kullanmaya başladık. İlk etapta İldem bölgesindeki vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için bu bölgede hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.