Kent Ekmek'te ekmek çeşitlerine zam
Kaytur A.Ş.'ye bağlı kent ekmek büfelerinde somun ekmek hariç diğer ekmek çeşitlerine zam geldi.
Kaytur A.Ş.’de somun ekmek dışındaki diğer çeşitlerde fiyat değişikliğine gidildi. Bu kapsamda somun ekmek 7 liradan satışa sunulmaya devam edecek. Diğer çeşitler ise zamlandı.
Diğer Kent ekmek fiyatları ise şu şekilde olacak;
Somun Sade (200 gr) 7 TL,
Somun Tam Buğday (200 gr) 8,5 TL,
Tost Sade (450 gr) 45 TL,
Tost Tam Buğday (450 gr) 50 TL,
Ekmek Köy (450 gr) 45 TL,
Ekmek Çavdar (450 gr) 50 TL,
Ekmek Tam Buğday (450 gr) 50 TL,
Ekmek Tam Tahıllı (450 gr) 50 TL,
Ekmek Gacer (250 gr) 50 TL,
Ekmek Ruşeymli (450 gr) 50 TL,
Roll Said (50 gr) 3,5 TL,
Roll Tuzsuz (50 gr) 3,5 TL,
Roll Tam Buğday (50 gr) 4,5 TL,
Galeta Sade (200 gr) 35 TL,
Galeta Tam Buğday (200 gr) 40 TL,
Simit (100 gr) 15 TL,
Glütensiz Ekmek (275 gr) 35 TL.