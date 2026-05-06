Kent Ekmek'te ekmek çeşitlerine zam

Kaytur A.Ş.’ye bağlı kent ekmek büfelerinde somun tam buğday ekmek hariç diğer ekmek çeşitlerine zam geldi. Bu kapsamda somun tam buğday ekmek 11 TL’den satılmaya devam edecek. Diğer Kent ekmek fiyatları ise şu şekilde olacak;

Somun Sade (200 gr): 9 TL 
Somun Tam Buğday (200 gr): 11 TL 
Tost Sade (450 gr): 45 TL 
Tost Tam Buğday (450 gr): 50 TL 
Ekmek Köy (450 gr): 45 TL 
Ekmek Çavdar (450 gr): 50 TL 
Ekmek Tam Buğday (450 gr): 50 TL 
Ekmek Tam Tahıllı (450 gr): 50 TL 
Ekmek Gacer (250 gr): 50 TL 
Ekmek Ruşeymli (450 gr): 50 TL 
Roll Sade (50 gr): 3,5 TL 
Roll Tuzsuz (50 gr): 3,5 TL
Roll Tam Buğday (50 gr): 4,5 TL 
Galeta Sade (200 gr): 35 TL 
Galeta Tam Buğday (200 gr) :40 TL 
Simit (100 gr): 15 TL 
Glütensiz Ekmek (275 gr): 35 TL

Haber Merkezi

