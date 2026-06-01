Kent Ekmek'ten Günlük 100 Bini Aşan Ekmek Üretimi

2017 yılından bu yana hizmet veren Kent Ekmek Fabrikası, 10 bin 896 metrekare alan üzerinde, 2 bin 500 metrekare kapalı üretim sahasıyla faaliyet göstermektedir. Fabrikada üretim, günlük 22 saat esasına göre gerçekleştirilmektedir.

Çeşitli Ürün Yelpazesi

Fabrikada, vatandaşlara sunulan 18 farklı ürün bulunmaktadır. Ürünler arasında normal somun, köy ekmeği, tam buğday somun, çavdar ekmeği, sade roll, tam tahıllı ekmek, gacer ekmeği, tost ekmekleri, simit, galeta ve hamburger ekmeği yer almaktadır.

Günlük Üretim Kapasitesi

2026 yılı verilerine göre, tesiste günlük ortalama olarak:

- 50 bin adet somun ekmek

- 55 bin adet roll ekmek

- 1.500 adet çeşit ekmek

- 2 bin adet galeta

- 2 bin 500 adet simit üretilmektedir.

Ayrıca, 1.000 adet mini somun ve 300 adet hamburger ekmeği de hazırlanarak toplam günlük üretim 100 bin adedin üzerine çıkmaktadır.

Ata Tohumundan Üretim

Kayseri ve çevresinde "gacer" olarak bilinen ata tohumu tahıldan elde edilen unla yapılan gacer ekmeği üretimi de sürdürülmektedir. Günlük ortalama 200 adet gacer ekmeği üretilmekte ve vatandaşlara sunulmaktadır.

Glütensiz Üretim

Büyükşehir Belediyesi’nin glütensiz üretim tesisinde hazırlanan glütensiz ekmekler, sipariş üzerine ekmek büfelerinden satışa sunulmaktadır.

Yaygın Satış Ağı

Kent genelinde 50 ekmek büfesi ve 6 mini terminal ile toplam 56 satış noktası bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde ürünler, şehrin farklı bölgelerinde vatandaşlarla buluşturulmaktadır.

Acil Durumlar İçin Mobil Fırın

Doğal afetler ve acil durumlar için, saatlik 1.500 adet roll ekmek üretim kapasitesine sahip mobil fırın aracı da hizmet vermektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu üretim kapasitesiyle hem ekonomik katkı sağlamakta hem de halkın ekmek ihtiyacını karşılamaktadır.