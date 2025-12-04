Kent Konseyi Başkanı Altuğ 'Engelsiz Radyo'nun hayata geçirilmesi için çalışma başlatmış bulunuyoruz'

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireyler ve ailelerinin katılımıyla akşam yemeği etkinliği düzenlendi. Programa, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuğ, engelli sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Elbette gün boyunca değişik etkinlikler yapılıyor. Dolayısıyla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle değişik kuruluşlar sizlerle ilgili ya da bizleri hatırlatıcı, uyarıcı değişik çalışmalara imza atıyor. Bugün öğleyin hatırlanacağı üzere, özellikle Kaymek’in ve Tüzdev'in ve Erciyes Üniversitemizin işbirliğiyle yapmış olduğumuz Erciyes Kültür Merkezi'ndeki bu büyük organizasyonda bu konularla ilgili Sayın Valimizin de teşrifleriyle değişik açıklamalar, değişik yaklaşımlar ve değişik etkinliklere imza atıldı. Gönüllerinde yer etmeye, bu gönül dostlarına bir şeyler katkıda bulunmaya, bir farkındalık oluşturmaya hepimiz gayret ettik. Fırsat verilince nelerin yapılacağının en güzel örneklerini hep beraber gözlemliyoruz. Özellikle Valimizin bu alanda yapmış olduğu, bizlere destek verdiği çalışmaları da tabii ki göz ardı etmeyeceğimizi de ifade etmek istiyorum. Gerek sportif alanlarda, gerekse kooperatiflerle ilgili yaptığı çalışmalarda hakikaten fırsat verilince neler yapılacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"Engellinin Sesi" radyo programı ile engellilerin içerik üretebileceği bir platformun hayata geçirileceğini ifade eden Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuğ, “Kayseri Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu'nda yaptığımız değerlendirmelerde en çok öne çıkan talep, engelliler için bir sosyal ve kültürel merkez yapılması talebidir. Bu tesisin içinde yer alacağı alanın, aynı zamanda afet durumlarında engelli bireylerimiz için toplanma alanı olarak değerlendirilmesi öngörülmektedir. Kent Konseyi olarak, Engelsiz Radyo'nun hayata geçirilmesi için bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Bu konuda radyo sahipleriyle görüşmeler yaptık ve olumlu dönüşler aldık. Engelli bireylerin program yaptığı ve içerik ürettiği bu radyo kanalı, "Engellinin Sesi" olacaktır diye düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde engelli vatandaşlarımıza yönelik Engelsiz Yaşam Çalıştayı yapıp, Kayseri'de yaşayan engelli vatandaşlarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini geliştirip ilgili kurumlara ve belediyemize sunmak istiyoruz. Engelli bireylerimizin sosyal hayata, eğitime, ulaşıma ve istihdama erişimini kolaylaştıran projeler, onların yaşam standartlarını yükselten hizmetler ve şehir genelinde oluşturulan duyarlılık, ancak güçlü bir yerel yönetim vizyonuyla mümkün olmuştur. Sayın Başkanımızın bu konudaki hassasiyeti ve işbirliğine açık yaklaşımı, Kent Konseyi olarak çalışmalarımıza da büyük güç katmaktadır. Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubumuzun hazırladığı öneriler, raporlar ve projeler, Başkanımızın desteğiyle daha hızlı karşılık bulmakta, engelli vatandaşlarımızın hayatında gerçek anlamda değişime neden olmaktadır. Engelsiz bir Kayseri için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimize olan inancımla saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Futbolda Türkiye 1’ncisi olan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulubü sporcuları ve futbol branşında şampiyon olarak 2’nci Lig’den 1’nci Lige yükselen İşitme Engelliler Spor Kulubü sporcuları ile bir araya gelen protokol günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program, ücretsiz olarak düzenlenen konser ile sona erdi.