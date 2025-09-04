Kent Konseyi Başkanı Altuntuğ: 'Keykubadiye Sarayı'nın varlığından çoğu kişi habersiz'

Kent konseyinde yapılan toplantı hakkında konuşan Kent Konsey Başkanı Serdar Altuntuğ,” Kent konseyi olarak yapımızda toplumun her kesiminden insanları siyasi görüş ya da etnik köken farkı olmadan bir araya getiriyoruz. Birlikte şehirde hizmetler yapmaya, şehri tanıtmaya ve sıkıntıları belirlemeye çalışıyoruz. Bugün burada Keykubadiye Sarayı. Selçuklu'nun en önemli eserlerinden birisi ve bir devlet yönetim binası. Moğol istilasında yok edilmiş ama şehirde çoğu insanın varlığından haberi yok. Biz "Selçuklu Şehri'yiz" diyorsak, burası en önemli yapılardan birisi” dedi.

Kayseri Kent Konseyi, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren bir platform olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Konseyin başkanı, şehirdeki sorunlara çözüm bulma hedefinde olduklarını ve bu kapsamda 22 çalışma grubu oluşturduklarını belirtti. Konuşmada, özellikle Moğol istilasında yıkılan Keykubadiye Sarayı'nın kazı çalışmalarına dikkat çekildi. Sarayın önemli bir ören yeri olacağı ve kazılarda bulunan eserlerin Gevher Nesibe Selçuklu Müzesi'nde sergilendiği bilgisini de aktardı.

Kent Konsey Başkanı Serdar Altuntuğ kent konseyi ve Keykubadiye Sarayının önemine değinerek “Kent Konseyi, bir kanun ve yönetmelikle kurulmuş bir yapı. Toplumun her kesimini bir araya getirip demokratik ve sosyal bir platform oluşturmak üzere kurgulanmış. Birleşmiş Milletler'in Rio'daki toplantısında tüm dünyada kent konseyleri kurulması kararı alınmış. Türkiye'de bunu uyguluyor. Yapımızda siyasi partiler, 10 kamu kurumunun yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve öğrenci kulüpleri var. Toplumun her kesiminden insanları siyasi görüş ya da etnik köken farkı olmadan bir araya getiriyoruz. Birlikte şehirde hizmetler yapmaya, şehri tanıtmaya ve sıkıntıları belirlemeye çalışıyoruz. 22 tane çalışma grubu oluşturduk. Bu gruplar; tarih ve kültürel miras, hayvan hakları, insan hakları, çocuk hakları, kadın, eğitim, spor gibi şehri ilgilendirebilecek bütün konuları kapsıyor. Bu gruplarda şehrin en önemli insanlarını bir araya getirdik. 150'ye yakın rapor hazırlandı ve ilgili kamu kurumlarına bildirildi. Eleştiren konuları da ayırt etmeden yayınladık. Bir de web sayfası kurduk, raporlar burada yayınlandı. Gönüllülükle ilgili bir alan da açıyoruz. Şehrimizdeki insanlar ilgili oldukları alanda kent konseylerine katılabilecek. Bugünkü etkinliğimizin sebebi Keykubadiye Sarayı. Selçuklu'nun en önemli eserlerinden birisi ve bir devlet yönetim binası. Moğol istilasında yok edilmiş ama şehirde çoğu insanın varlığından haberi yok. Biz "Selçuklu Şehri'yiz" diyorsak, burası en önemli yapılardan birisi. Şu anda kazı alanı. Hocalarımız kazıyı devam ettirip ortaya çıkarttıklarında, bu bölgede daha fazla yapı olduğu düşünülüyor. Burası ciddi bir ören yeri olarak tüm Türkiye’de dünyada önemi ortaya çıkacak. Bilgilerin doğru verilmesi gerekiyor. Bugünkü toplantıyı Kültür Turizm İl Müdürümüz Şükrü Dursun Bey yaptı, kendisi kazı çalışmalarında da bulunmuştu. Eserler Gevher Nesibe Selçuklu Müzesi'nde sergileniyor” şeklinde konuştu.