Kent Konseyi Genel Kurulu'nda 'Ortak Akıl' vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kayseri Kent Konseyi’nin Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurula, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, daire başkanları, genel müdürler ve çok sayıda kent konseyi üyesi katıldı.

1 yılı daha geride bıraktıklarına işaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Dolu dolu bir yıl geride kaldı. Hiç mazeret üretmedik, ‘yakınma yekin’ dedik. Yekinmeye çalıştık, çalışmalarımızı da sürdürdük” dedi.

Çalışmalara destek veren Kayserili hemşehrilerine teşekkür eden Büyükkılıç, kendilerinin göğsünü gere gere paylaştıkları söz konusu hizmetleri gerçekleştiren her kademedeki mesai arkadaşlarına da şükranlarını ilettiğini paylaştı.

Kayseri’nin en önemli özelliğinin hayırseverleri ile birlikte uyum kültürünün olması olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Başta sayın valimiz olmak üzere ekibi ile birlikte bizler yerel yönetimler olarak, STK’larımız, odalarımız, iş adamlarımız, yatırımcılarımız, eğitimcilerimiz, üniversitelerimiz kısacası her alandaki kardeşlerimiz dayanışma içerisinde bu şehrin menfaati neyi gerektiriyorsa ona katkı sağlamak adına gece gündüz demeden gayretler gösteriyoruz. Siyasilerimizin özellikle gerçekten Kayseri’mizdeki etkin duruşları ve Türkiye’mizdeki saygınlıkları da bizleri elbette yüreklendirerek çalışmalarımızı destekliyor” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri’nin, sanayi ve ticaret şehri olarak anılmasının yanında kültürün, turizmin, gastronominin bir şehri olması yönünde gayret gösterdiklerini, spor alanında da güçlü altyapısı ile Kayseri’nin Avrupa Spor Şehri seçilen ve Altın Bayrak kazanan bir şehir olmasının yanında, Kayseri’nin Dünya Spor Başkenti adayı olması için de başvuru gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

“Kayseri’yi Her Yönüyle Her Alanda Öne Çıkaracağız”

Son süreçte TÜRKSOY’un kültür başkenti olarak seçilme yönündeki gayretlerine ve başvurularına da değinen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin bu noktada liyakati, kadim geçmişi ve altyapısı ile en uygun şehir olduğunu paylaştıklarını kaydetti. Büyükkılıç, Kayseri’nin söz konusu engin kültürü, geçmişi, ticaret ve sanayi birikimi, insanının müteşebbis anlayışının Türk Cumhuriyetlerine çok büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, bu noktada el ele vererek dayanışma içerisinde olacaklarına değindi.

Kayseri’yi her yönü ile her alanda öne çıkarma yönünde üzerlerine düşeni yapma doğrultusunda Kent Konseyi’nin yaptığı çalışmaları da yakinen takip ettiğini paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Serdar başkanımızın, gerçekten şehrimize emeği geçmiş deneyimi ile birikimi ile insani yaklaşımı ile bizler için bir şans olduğunu da buradan paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünün yaklaştığına değinen Başkan Büyükkılıç, yerel yöneticiler olarak dirençli şehirler oluşturma yönünde çok fazla gayret göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. Büyükkılıç, toplumda afetlere hazırlık bilincinin oluşturulmasının önemine de vurgu yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi’nin her alanda hatırlatıcı ve katkı sağlayıcı projelerle yerel yönetime yol gösterdiğini belirterek, konseyin daha da fazlasını başaracağına inandığını söyledi. Gençleri merkeze alan ve gençlere katkı sağlayan projeler üretmenin önemine de ayrıca değinen Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi’ne çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ortak akıl çerçevesinde üzerlerine düşeni yapıp, Kayseri’yi ve Türkiye’yi daha iyi noktalara taşıma hedefiyle yol alacaklarını kaydetti.

Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ ise Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Kayseri’nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunmak amacıyla kurulan konseyin yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler aktardı. Altuntuğ, 150’ye yakın rapor hazırlandığını ve Büyükşehir Belediyesi ile paylaşıldığını belirtti.

Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulu, üyelerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda yeniden hayata geçirilen Kayseri Kent Konseyi’nin 22 farklı alanda yaklaşık 333 temsilciyle çözüm odaklı çalışmalar yürütüyor.