Kent Konseyi'nden 2027 Türksoy Kültür Başkenti Tebriği

Kayseri’nin 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Başkan Büyükkılıç, ortak kültürel mirasın uluslararası ölçekte tanıtımı için güçlü bir iş birliği mesajı vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkanlık toplantı salonunda önemli bir heyeti ağırladı. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ ve beraberindeki heyet, Kayseri’nin TÜRKSOY tarafından “2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilmesi dolayısıyla Başkan Büyükkılıç’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin köklü tarihi, kadim kültürü ve zengin mirasıyla Türk dünyasında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Bu önemli ünvanın, kentin uluslararası alandaki kültürel görünürlüğünü artıracağını belirten Büyükkılıç, “Ortak değerlerimizi Türk dünyasıyla buluşturacağımız bu süreçte, tüm paydaşlarımızla birlikte güçlü ve kalıcı projelere imza atacağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel dinamiklerle koordinasyon içinde yürütülecek çalışmaların Kayseri’yi kültür ve sanat alanında daha ileriye taşıyacağını ifade etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Büyükkılıç, yürütülecek projelerde iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek misafirlerine çalışmalarında başarılar diledi.