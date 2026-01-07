Kent Konseyi'nden Camî Kebir Projesine sahada inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Tarih ve Kültürel Miras Çalışma Grubu ve Kültür Sanat Çalışma Grubu, İle birlikte Sur içi Camî Kebir Kentsel Dönüşüm Projesini yerinde inceleme ve bilgilendirme çalışması yaptı.

Burada konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altıntuğ, "Cami-i Kebir, diğer adıyla Ulu Cami, Kayseri'nin en önemli, en tarihi camilerinden birisidir. Bu bölgede bir külliye olduğu zaten belli; yanındaki Kapalı Çarşı, Vezir Hanı, Bedesten, Gön Hanı, buradaki hamam, Kadı Hamamı gibi yapılar... Bu arada çalışmalarda belirlenmiş bir de medresenin olduğu söyleniyor. Onun medresesinin kalıntıları da bu yıkımdan sonra ortaya çıktı. Bu yıllardır devam eden bir düşünce ama Büyükşehir Belediyemiz sağ olsunlar projeyi biraz hızlandırdılar. Daha önce burada bulunan yapılar, şu anda üstünde bulunduğumuz alandaki yapılar yıkıldı. Artık şehrin diğer tarihi bölgeleriyle burada bir bağlantı oluşuyor. Zaman içinde bu proje tamamen sonuçlandığında bizim gökdelen dediğimiz yapılar, oralar da yıkılacak. Onlar temizlendiğinde ama yerine yapılacak olan şey de var böyle az katlı yapılar olacak. Burası tamamen bir kültürel ve turizm alanına yönelik bir yapılaşma olacak. Kayseri çok ciddi bir turizm destinasyonu haline gelecek. Ama bunlar için de bu hazırlıkların yapılması gerekiyor. Biz de bugün Tarih ve Kültürel Miras, Kültür Sanat Çalışma Grubu, Turizm Çalışma Grubu'ndan arkadaşları davet ettik. Sağ olsun hocalarımız, üniversiteden hocalarımız, bu konunun uzmanı olan tarihçiler geldiler. Belediyenin yaptığı çalışmalara şahitlik etmiş olduk, görmüş olduk gözlerimizle. Bundan sonra hep beraber daha yakından takip edeceğiz ve şehrimizde daha güzel şeyler olsun diye gayretimiz olacak" ifadelerinde bulundu.