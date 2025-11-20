Kent Konseyi'nden Çocuk Hakları Çalıştayı

Kayseri Kent Konseyi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yeniden yapılandırılarak, 22 farklı alanda yaklaşık 333 temsilciyle aktif çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kayseri Kent Konseyi Çocuk Hakları Çalışma Grubu tarafından, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocukların haklarının korunması, farkındalığın arttırılması ve geleceğe yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla "Çocuk Hakları Çalıştayı" gerçekleştirdi.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi Erciyes Salonu’nda gerçekleşen çalıştayda Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, “Kent Konseyimizin çok farklı, önemli bir toplantısını, faaliyetini yapıyoruz. Çocuk Hakları Çalışma Grubu ile bir çalıştay planlandı. Öğleden önce konferanslar ve çocuklar için atölyeler yapıldı, sonra 5 ayrı ekip halinde çocuk hakları ile ilgili problemler ve çözümler üzerine çalışma yapıldı. Buradan çıkacak sonuç bildirgesi bir kitapçık haline getirilecek ve ilgili kurumlarla paylaşılacak” diye konuştu.

Her Şey Çocuk Dostu Bir Kayseri İçin

Çalıştayda, 0-18 yaş arasındaki bütün çocukları ilgilendiren konuların görüşüldüğünü söyleyen Altuntuğ, ana amaçlarının çocuk dostu bir kent oluşturmak olduğunu dile getirerek, çocukların eğitim, barınma, güvenlik ve fikir hakları konusunda önlerinin açılması gerektiğini vurguladı.