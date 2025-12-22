Kent Konseyi'nden Çocuk Hakları Semineri ve Sonuç Raporu Sunumu

Çalıştay ve Sonuç Raporu

Kayseri Kent Konseyi'nin düzenlediği çalıştay sonrasında hazırlanan sonuç raporu, Kayseri'deki çocuk hakları ile ilgili sorun alanları, bulgular ve yerel çözüm önerilerini içermektedir. Raporda, çocukların haklarının korunması için gerekli adımlar ve yerel yönetimlerin üstlenebileceği roller vurgulandı.

Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Perspektifi

Sunumun ardından, "Çocuk Dostu Şehir: Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Perspektifi" başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Bu seminerde, yerel yönetimlerin çocuk hakları konusunda nasıl daha etkili olabileceği, çocuk dostu şehirler oluşturmanın önemi ve çocuk hakları perspektifinin yerel düzeyde nasıl hayata geçirilebileceği konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

Katılımcı Kurumlar ve İş Birliği

Etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Barosu, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi birçok kurumun temsilcileri yer aldı. Bu iş birliği, çocuk hakları alanında daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılmasına olanak tanıyacak.

Gelecek Çalışmalar

Kayseri Kent Konseyi, çocuk hakları konusundaki çalışmaları daha da derinleştirerek, bu alandaki etkinlikleri ve organizasyonları sürdürecek. Çocuk hakları ile ilgili yapılan çalışmaların kitaplaştırılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.