Kente kombi içinde getirilen uyuşturucuyu teslim alan şahıs: Pişmanım

Kayseri’de yaşayan A.S. isimli şahıs Ocak ayında iddiaya göre daha önce uyuşturucu aldığı yabancı uyruklu şahıstan 20 bin lira borç aldı. Yabancı uyruklu şahsın teklifi üzerine borcuna karşılık İstanbul’dan yolcu otobüsü ile kombi içine gizlenmiş uyuşturucuyu teslim almaya giden A.S. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SANIK A.S.: İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM PİŞMANIM

Mahkemede söz alan tutuklu sanık A.S. “Uyuşturucu kullanıyordum. İsmini A.C. olarak bildiğim şahıstan daha önce uyuşturucu almıştım. Daha sonra kendisi İstanbul’dan uyuşturucu getirmek istediğini bana belirli yerlere bırakmamı bunun karşılığında ona olan borcumu ödeyebileceğimi söyledi. Kabul ettim. Yolcu otobüsü ile gelmiş olan içinde uyuşturucu olan kombiyi emanetten teslim almaya gittim polis yakaladı. İçinde metamfetamin olduğunu biliyordum ancak miktarını bilmiyordum. Maddi sıkıntım nedeniyle böyle bir işe karıştım bu kadar büyük bir suç olduğunu bilmiyordum” dedi mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.