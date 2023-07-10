Kente uyuşturucu madde getiren kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro amirliği ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda T.S isimli şahsın batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucu otobüs terminalinde yakalanan T.S.'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 52 gram Eroin maddesi, 4 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

T.S isimli şahıs hakkında T.C.K. 188 (uyuşturucu madde ticareti yapmak) suçundan gözaltına alındı.